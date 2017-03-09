Яровая: сетевые «группы смерти» совершают «дистанционные убийства»

Следственный комитет РФ обнародовал пугающую статистику: в прошлом году более 700 подростков покончили с собой. Сегодня в нижнюю палату российского парламента вносится резонансный проект закона «Об уголовной ответственности за склонение детей и подростков к суициду». Его инициатор —
вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.
Яровая объяснила, как законопроект помешает создавать «группы смерти» и склонять подростков к суициду и почему уже существующая уголовная статья о доведении до самоубийства злоумышленников не останавливает.
Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ: «Действующая ответственность за доведение до самоубийства, к сожалению, не охватывает, не квалифицирует преступные действия тех, кто склоняет детей к суициду и содействует суициду. Это новые преступления, которым пока еще не дана надлежащая уголовная и правовая оценка в российском законодательстве, поэтому те, кто совершает эти преступления, поверьте, они совершенно точно знают, что не будут преследоваться по закону и их не настигнет ответственность вообще. Это новая форма бесконтактного, дистанционного управления мотивацией, сознанием ребенка. Это фактически дистанционное убийство. Поэтому сегодня для того, чтобы правоохранители начали выявлять этих преступников, чтобы они начали пресекать их деятельность и могли давать уголовно-правовую оценку, должно появиться законодательство.
Сегодня уже информация о любом готовящемся или совершаемом преступлении может поступать от любого гражданина РФ. Получение первичной информации до того, как ребенок стал жертвой, — наша общая задача, ведь по большому счету главное — даже не наказать преступников, наша задача — не дать убить, не дать совершить преступление, спасти жизнь ребенка. Наш закон — это инструмент для правоохранителей для выявления тех, кто совершает преступления, еще до наступления необратимых последствий».
Владимир Путин, президент РФ: «Преступники, а иначе их не назовешь, можно было бы назвать, если бы не публичное выступление, но как минимум они преступники, прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой, или находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной думы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства».
появилось много групп, которые разными путями и методами убеждают детей свести счеты с жизнью.
Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ: «Действующая ответственность за доведение до самоубийства, к сожалению, не охватывает, не квалифицирует преступные действия тех, кто склоняет детей к суициду и содействует суициду. Это новые преступления, которым пока еще не дана надлежащая уголовная и правовая оценка в российском законодательстве, поэтому те, кто совершает эти преступления, поверьте, они совершенно точно знают, что не будут преследоваться по закону и их не настигнет ответственность вообще. Это новая форма бесконтактного, дистанционного управления мотивацией, сознанием ребенка. Это фактически дистанционное убийство. Поэтому сегодня для того, чтобы правоохранители начали выявлять этих преступников, чтобы они начали пресекать их деятельность и могли давать уголовно-правовую оценку, должно появиться законодательство.
Сегодня уже информация о любом готовящемся или совершаемом преступлении может поступать от любого гражданина РФ. Получение первичной информации до того, как ребенок стал жертвой, — наша общая задача, ведь по большому счету главное — даже не наказать преступников, наша задача — не дать убить, не дать совершить преступление, спасти жизнь ребенка. Наш закон — это инструмент для правоохранителей для выявления тех, кто совершает преступления, еще до наступления необратимых последствий».
Владимир Путин, президент РФ: «Преступники, а иначе их не назовешь, можно было бы назвать, если бы не публичное выступление, но как минимум они преступники, прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой, или находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной думы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства».
появилось много групп, которые разными путями и методами убеждают детей свести счеты с жизнью.
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