#ТЫСУПЕР!
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 17:28
Радикалы отметили день рождения Тараса Шевченко дракой на его могиле. драки и избиения, Украина, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Радикалы отметили день рождения Тараса Шевченко дракой на его могиле

комментировать

Радикалы отметили день рождения Тараса Шевченко дракой на его могиле

Радикалы отметили день рождения Тараса Шевченко дракой на его могиле

    У могилы Тараса Шевченко на Тарасовой горе в Каневе произошла массовая драка.

    Представители партии «Украинский выбор» и активисты христианских организаций хотели возложить цветы к могиле поэта, 203-ю годовщину со дня рождения которого отмечают сегодня. Однако на месте их встретили националисты из «Гражданского корпуса» и «Свободы».

    Радикалы решили помешать своим оппонентам пройти к музейному комплексу и памятнику Шевченко и применили физическую силу. Свои действия националисты сопровождали криками «Долой!» и «Позор!». В результате около 50 активистов «Украинского выбора» были вынуждены отступить, сообщает украинское издание «Вести».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru