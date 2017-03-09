Радикалы отметили день рождения Тараса Шевченко дракой на его могиле

У могилы Тараса Шевченко на Тарасовой горе в Каневе произошла массовая драка.
Представители партии «Украинский выбор» и активисты христианских организаций хотели возложить цветы к могиле поэта, 203-ю годовщину со дня рождения которого отмечают сегодня. Однако на месте их встретили националисты из «Гражданского корпуса» и «Свободы».
Радикалы решили помешать своим оппонентам пройти к музейному комплексу и памятнику Шевченко и применили физическую силу. Свои действия националисты сопровождали криками «Долой!» и «Позор!». В результате около 50 активистов «Украинского выбора» были вынуждены отступить, сообщает украинское издание «Вести».
Радикалы решили помешать своим оппонентам пройти к музейному комплексу и памятнику Шевченко и применили физическую силу. Свои действия националисты сопровождали криками «Долой!» и «Позор!». В результате около 50 активистов «Украинского выбора» были вынуждены отступить, сообщает украинское издание «Вести».
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