Рудковская рассказала, как зарабатывала деньги для миллионера Батурина

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская в программе «Секрет на миллион» раскрыла подробности семейной жизни с бизнесменом Виктором Батуриным.
Оказывается, во время брака с миллионером Рудковская была вынуждена сама зарабатывать на жизнь.
Яна Рудковская: «На жизнь я у него не просила — я сама зарабатывала. Когда у него было тяжелое время, я ему давала. Когда у него были проблемы с сестрой, у него были перекрыты все счета, мы жили на мои деньги».
По словам Рудковской, однажды Батурин дал ей 500 тысяч долларов наличными — на черный день. Но деньги пролежали в сейфе недолго.
Яна Рудковская: «И когда этот черный день настал, он забрал все эти деньги».
После развода бывший муж не оставил ей ни копейки, рассказала она.
Смотрите выпуск «Секрет на миллион» с Яной Рудковской в субботу, 11 марта, в 17:00.
Яна Рудковская: «На жизнь я у него не просила — я сама зарабатывала. Когда у него было тяжелое время, я ему давала. Когда у него были проблемы с сестрой, у него были перекрыты все счета, мы жили на мои деньги».
По словам Рудковской, однажды Батурин дал ей 500 тысяч долларов наличными — на черный день. Но деньги пролежали в сейфе недолго.
Яна Рудковская: «И когда этот черный день настал, он забрал все эти деньги».
После развода бывший муж не оставил ей ни копейки, рассказала она.
Смотрите выпуск «Секрет на миллион» с Яной Рудковской в субботу, 11 марта, в 17:00.
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