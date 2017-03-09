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  • 09.03, 17:28
Рудковская рассказала, как зарабатывала деньги для миллионера Батурина. Батурин, знаменитости, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Рудковская рассказала, как зарабатывала деньги для миллионера Батурина

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Рудковская рассказала, как зарабатывала деньги для миллионера Батурина

Рудковская рассказала, как зарабатывала деньги для миллионера Батурина

Рудковская рассказала, как зарабатывала деньги для миллионера Батурина

    Телеведущая и продюсер Яна Рудковская в программе «Секрет на миллион» раскрыла подробности семейной жизни с бизнесменом Виктором Батуриным.

    Оказывается, во время брака с миллионером Рудковская была вынуждена сама зарабатывать на жизнь.

    Яна Рудковская: «На жизнь я у него не просила — я сама зарабатывала. Когда у него было тяжелое время, я ему давала. Когда у него были проблемы с сестрой, у него были перекрыты все счета, мы жили на мои деньги».

    По словам Рудковской, однажды Батурин дал ей 500 тысяч долларов наличными — на черный день. Но деньги пролежали в сейфе недолго.

    Яна Рудковская: «И когда этот черный день настал, он забрал все эти деньги».

    После развода бывший муж не оставил ей ни копейки, рассказала она.

    Смотрите выпуск «Секрет на миллион» с Яной Рудковской в субботу, 11 марта, в 17:00.

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