#ТЫСУПЕР!
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 17:28

На месте пожара на железнодорожной станции в Москве нашли тело мужчины-азиата

1 комментарий

На месте пожара на железнодорожной станции в Москве нашли тело мужчины-азиата

На месте пожара на железнодорожной станции в Москве нашли тело <nobr>мужчины-азиата</nobr>

На железнодорожной станции «Москва-2-Митьково» вспыхнул пожар. В огне погиб человек.

Возгорание произошло в бытовом помещении на территории железнодорожной станции «Москва-2-Митьково» утром 8 марта. В результате возгорания здание полностью выгорело. При осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины азиатской внешности, без видимых следов насилия, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Там же были обнаружены паспорта нескольких граждан стран ближнего зарубежья. По факту ЧП проводится проверка, сотрудники СК устанавливают причины пожара.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru