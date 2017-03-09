На месте пожара на железнодорожной станции в Москве нашли тело мужчины-азиата

На железнодорожной станции
«Москва-2-Митьково» вспыхнул пожар. В огне погиб человек.
Возгорание произошло в бытовом помещении на территории железнодорожной станции «Москва-2-Митьково» утром 8 марта. В результате возгорания здание полностью выгорело. При осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины азиатской внешности, без видимых следов насилия, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Там же были обнаружены паспорта нескольких граждан стран ближнего зарубежья. По факту ЧП проводится проверка, сотрудники СК устанавливают причины пожара.
Там же были обнаружены паспорта нескольких граждан стран ближнего зарубежья. По факту ЧП проводится проверка, сотрудники СК устанавливают причины пожара.
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