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  • 09.03, 17:28

Минкульт не нашел гей-пропаганды в фильме «Красавица и чудовище»

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Минкульт не нашел гей-пропаганды в фильме «Красавица и чудовище»

Минкульт не нашел <nobr>гей-пропаганды</nobr> в фильме «Красавица и чудовище»

Виталий Милонов призвал изменить «неолиберальный подход» Минкульта, который не выявил гей-пропаганды при проверке фильма «Красавица и чудовище».

Депутат Госдумы заявил, что готов объяснить сотрудникам министерства, как проводить экспертизы.

Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Мы считаем, что нашим детям такое смотреть нельзя, поэтому нужно изменить неолиберальный подход Минкульта и объяснить им, как надо проводить экспертизы. Я готов выступить в качестве лектора».

По словам Милонова, в случае с «Красавицей и чудовищем» необходима была экспертиза с «привлечением международных специалистов», например, Ивана Охлобыстина, Мела Гибсона «и других людей с четко определенной нравственной позицией».

При этом депутат выразил удовлетворение в связи с тем, что кинолента получила возрастное ограничение 16+, передает «Эхо Москвы».

Напомним, ранее сам Милонов попросил проверить фильм «Красавица и чудовище», который выходит в прокат в РФ на следующей неделе, на гей-пропаганду. Недовольство депутата вызвало то, что одного из героев картины авторы решили сделать гомосексуалистом.

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