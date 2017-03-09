Сигал: чувствую себя в России как дома

Стивен Сигал признался, что ему очень нравится бывать в России, но переезжать в РФ он не планирует.
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Звезда боевиков объяснил, что очень любит путешествовать, а съемки проходят по всему миру.
Стивен Сигал: «Мне нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда. Я часто бываю в России, но я не планирую жить здесь постоянно, мне нравится путешествовать, у меня много съемок в Америке, Японии, Таиланде и других странах».
Также артист рассказал, что на этот раз приехал в Москву, чтобы записать клип вместе с певцом Эмином Агаларовым. Для записи артисты выбрали песню Boogie Man.
Стивен Сигал: «Мне нравится то, что мы сделали. Это очень крутая песня, одна из моих самых любимых и первых, с которой я начинал играть блюз».
Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре прошлого года. Артист рассказал, что его отец был русским, а в России и бывших советских республиках у него есть огромное количество друзей и родственников.
Стивен Сигал: «Мне нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда. Я часто бываю в России, но я не планирую жить здесь постоянно, мне нравится путешествовать, у меня много съемок в Америке, Японии, Таиланде и других странах».
Также артист рассказал, что на этот раз приехал в Москву, чтобы записать клип вместе с певцом Эмином Агаларовым. Для записи артисты выбрали песню Boogie Man.
Стивен Сигал: «Мне нравится то, что мы сделали. Это очень крутая песня, одна из моих самых любимых и первых, с которой я начинал играть блюз».
Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре прошлого года. Артист рассказал, что его отец был русским, а в России и бывших советских республиках у него есть огромное количество друзей и родственников.
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