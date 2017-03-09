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  • 09.03, 17:28

Сигал: чувствую себя в России как дома

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Сигал: чувствую себя в России как дома

Сигал: чувствую себя в России как дома

Стивен Сигал признался, что ему очень нравится бывать в России, но переезжать в РФ он не планирует.

Звезда боевиков объяснил, что очень любит путешествовать, а съемки проходят по всему миру.

Стивен Сигал: «Мне нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда. Я часто бываю в России, но я не планирую жить здесь постоянно, мне нравится путешествовать, у меня много съемок в Америке, Японии, Таиланде и других странах».

Также артист рассказал, что на этот раз приехал в Москву, чтобы записать клип вместе с певцом Эмином Агаларовым. Для записи артисты выбрали песню Boogie Man.

Стивен Сигал: «Мне нравится то, что мы сделали. Это очень крутая песня, одна из моих самых любимых и первых, с которой я начинал играть блюз».

Напомним, знаменитый актер Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре прошлого года. Артист рассказал, что его отец был русским, а в России и бывших советских республиках у него есть огромное количество друзей и родственников.

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