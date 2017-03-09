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  • 09.03, 17:28

Из штаб-квартиры итальянских коммунистов украли бюст Ленина

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Из штаб-квартиры итальянских коммунистов украли бюст Ленина

Из <nobr>штаб-квартиры</nobr> итальянских коммунистов украли бюст Ленина

В итальянском городе Ливорно произошло ограбление местной штаб-квартиры Партии коммунистического возрождения. Злоумышленники похитили бюст Ленина и навершия знамени с серпом и молотом.

Как рассказали в отделении партии, грабители совершили кражу в воскресенье вечером. Для этого они проникли в здание, где, помимо штаб-квартиры партии, размещаются еще пара ЛГБТ-организаций. При этом, подчеркнули в партии, налетчики вынесли из помещения только бюст и элемент украшения знамени. Их даже не привлекла выручка, находившаяся в кассе. Вместо нее грабители ограничились мелочью, лежащей возле кофемашины, передает РИА Новости со сссылкой на местные СМИ.

В связи с произошедшим коммунисты выступили с официальным обращением к злоумышленникам, в котором попросили их вернуть представляющие большую идейную ценность предметы, а заодно и поучаствовать в их мероприятиях.

Из сообщения партии: «Может, тогда они поймут, что выход из бедности достигается через борьбу для создания общества свободных и равных, как того хотим мы, не через грабеж и ущемление прав ближних».

О том последовала ли какая-либо ответная реакция со стороны похитителей, пока незвестно.

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