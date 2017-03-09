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  • 09.03, 15:58

В Москве установлен новый температурный рекорд

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В Москве установлен новый температурный рекорд

В Москве установлен новый температурный рекорд

Сегодняшний день в Москве побил температурный рекорд и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Предыдущий рекорд для 9 марта был установлен в 2015 году, тогда столбик термометра поднимался до 9,1 градуса. Сегодня в 15:00 базовая столичная метеостанция зафиксировала новый температурный максимум — 9,7 градуса.

Как уточнили в метеобюро Москвы, нынешний температурный рекорд дня стал первым в 2017 году, его окончательное значение станет известно к исходу дня, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня, в 11:00, было зафиксировано, что 9 марта стал самым теплым днем в Москве с начала года.

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