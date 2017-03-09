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  • 09.03, 15:58

Кремль ответил на обвинения в поставках оружия в Донбасс

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Кремль ответил на обвинения в поставках оружия в Донбасс

Кремль ответил на обвинения в поставках оружия в Донбасс

Дмитрий Песков заявил, что о том, где достают оружие ополченцы Донбасса, необходимо узнавать у украинских властей.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Киеве лучше знают о том, где складировалось оружие до начала войны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Киеву виднее, откуда могут доставать оружие представители Донбасса, и где это оружие, собственно, складировалось, в каких локациях накануне начала, по сути, гражданской войны».

При этом Песков подчеркнул, что Россия не является участницей конфликта на юго-востоке Украины и никогда ею не была.

Также Песков, отвечая на вопрос о том, признает ли Москва решение Международного суда ООН, отметил, что «российская сторона является участником этого разбирательства», передает РИА Новости.

Напомним, в начале текущей недели Международный суд ООН приступил к слушаниям по иску Украины против РФ. Россия отвергла обвинения Украины в поддержке терроризма и поставках оружия в Донбасс. А глава департамента МИД по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачёв отметил, что «первичным источником оружия военнослужащим ДНР и ЛНР являются складские запасы, которые достались Украине в наследство от Советской армии». При этом основная часть складов, по словам Рогачёва, могла находиться в шахтах Донбасса.

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