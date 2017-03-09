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  • 09.03, 17:28
Знаменитые спортсменки в аквапарке устроили мастер-класс для артистов шоу «Ты супер!». знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, премьера, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Знаменитые спортсменки в аквапарке устроили мастер-класс для артистов шоу «Ты супер!»

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Знаменитые спортсменки в аквапарке устроили <nobr>мастер-класс</nobr> для артистов шоу «Ты супер!»

Знаменитые спортсменки в аквапарке устроили мастер-класс для артистов шоу «Ты супер!»

Знаменитые спортсменки в аквапарке устроили <nobr>мастер-класс</nobr> для артистов шоу «Ты супер!»

    В одном из московских аквапарков участники шоу «Ты супер!» осваивали необходимый для будущих эстрадных звезд навык — держаться на плаву, несмотря на трудности. Помогали им знаменитые спортсменки Станислава Комарова и Алла Шишкина. Молодые вокалисты уже прошли проверку медными трубами, то есть первой славой, теперь настало время испытаний водой.

    Участники проекта «Ты супер!» постоянно что-то посещают — то мюзикл, то цирк, то кино, то океанариум. Абсолютно неизбалованные вниманием дети перед каждым выездом волнуются так, что спать не могут.

    Екатерина Якубова, участница проекта «Ты супер!»: «Нормальный я человек? Я проснулась в 7 утра!»

    В каждой поездке детей ждет не просто развлечение, а настоящий мастер-класс. Сегодня ребята встречаются с олимпийскими чемпионками, пловчихой Комаровой и синхронисткой Шишкиной.

    Алла Шишкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию: «Могу показать какие-то элементы, может быть, простейшие. Не уверена, что дети смогут их повторить, но пусть попробуют».

    Станислава Комарова, трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр: «Когда речь заходит о детях, которые остались без родителей, для меня лично это было важно, потому что если хоть чуть-чуть, если хоть какую-то маленькую лепту мы можем внести, чтобы им стало легче жить, они больше узнают».

    Тренировки по плаванию начинаются на суше с разминки, чтобы мышцы не свело. Музыканты по характеру очень похожи на спортсменов. Участница шоу «Ты супер!» Кристина Коваленко не привыкла жаловаться, хотя вообще о себе ничего не знает.

    Кристина Коваленко, участница проекта «Ты супер!»: «Вообще говорят, что мама неизвестно где. Но я знаю, что она умерла».

    Обо всех родственниках информация скупая и спутанная. Родители мамы якобы были против союза с ее отцом.

    Ольга Губогло, директор школы-интерната города Чадыр-Лунга: «Цыганская кровь все-таки у нее есть. Сказали, что отец вроде не цыган, мама цыганка. Но отец даже не написан в свидетельстве о рождении, в графе „отец“ стоит прочерк».

    До 10 лет Кристина росла в цыганском таборе. Это примерные данные, потому что точной информации даже о дате ее рождения нет.

    Ольга Губогло: «У нас даже в личном деле есть снимок кисти руки и приблизительный возраст».

    Лицо и даже голос мамы словно стерли из памяти, только одно Кристина помнит очень хорошо — постоянные побои, за которые теперь она не держит зла.

    Кристина Коваленко: «Я ее настолько люблю, что уже давно простила за миллион ее ошибок».

    Сейчас девочка надеется, что ей удастся найти новых родителей, которые будут о ней заботиться и никогда не бросят.

    Кристина Коваленко: «Я была бы не против иметь другую семью. Это нормально. Даже если тебе 16, даже если тебе 17. Главное, чтобы была нормальная семья».

    Как передает корреспондент Анастасия Пак, нормальная семья — самая большая награда для каждого из участников конкурса «Ты супер!». Это дороже всех медалей. Новый выпуск шоу смотрите в субботу, 11 марта, в 20:00 на НТВ. Следить за новостями проекта и судьбой юных исполнителей, а также голосовать за понравившийся можно при помощи приложения «Ты супер!» для App Store или Google play. Юные поклонники шоу могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

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