Знаменитые спортсменки в аквапарке устроили мастер-класс для артистов шоу «Ты супер!»

В одном из московских аквапарков участники шоу «Ты супер!» осваивали необходимый для будущих эстрадных звезд навык — держаться на плаву, несмотря на трудности. Помогали им знаменитые спортсменки Станислава Комарова и Алла Шишкина. Молодые вокалисты уже прошли проверку медными трубами, то есть первой славой, теперь настало время испытаний водой.
Участники проекта «Ты супер!» постоянно что-то посещают — то мюзикл, то цирк, то кино, то океанариум. Абсолютно неизбалованные вниманием дети перед каждым выездом волнуются так, что спать не могут.
Екатерина Якубова, участница проекта «Ты супер!»: «Нормальный я человек? Я проснулась в 7 утра!»
В каждой поездке детей ждет не просто развлечение, а настоящий мастер-класс. Сегодня ребята встречаются с олимпийскими чемпионками, пловчихой Комаровой и синхронисткой Шишкиной.
Алла Шишкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию: «Могу показать какие-то элементы, может быть, простейшие. Не уверена, что дети смогут их повторить, но пусть попробуют».
Станислава Комарова, трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр: «Когда речь заходит о детях, которые остались без родителей, для меня лично это было важно, потому что если хоть чуть-чуть, если хоть какую-то маленькую лепту мы можем внести, чтобы им стало легче жить, они больше узнают».
Тренировки по плаванию начинаются на суше с разминки, чтобы мышцы не свело. Музыканты по характеру очень похожи на спортсменов. Участница шоу «Ты супер!» Кристина Коваленко не привыкла жаловаться, хотя вообще о себе ничего не знает.
Кристина Коваленко, участница проекта «Ты супер!»: «Вообще говорят, что мама неизвестно где. Но я знаю, что она умерла».
Обо всех родственниках информация скупая и спутанная. Родители мамы якобы были против союза с ее отцом.
Ольга Губогло, директор школы-интерната города Чадыр-Лунга: «Цыганская кровь все-таки у нее есть. Сказали, что отец вроде не цыган, мама цыганка. Но отец даже не написан в свидетельстве о рождении, в графе „отец“ стоит прочерк».
До 10 лет Кристина росла в цыганском таборе. Это примерные данные, потому что точной информации даже о дате ее рождения нет.
Ольга Губогло: «У нас даже в личном деле есть снимок кисти руки и приблизительный возраст».
Лицо и даже голос мамы словно стерли из памяти, только одно Кристина помнит очень хорошо — постоянные побои, за которые теперь она не держит зла.
Кристина Коваленко: «Я ее настолько люблю, что уже давно простила за миллион ее ошибок».
Сейчас девочка надеется, что ей удастся найти новых родителей, которые будут о ней заботиться и никогда не бросят.
Кристина Коваленко: «Я была бы не против иметь другую семью. Это нормально. Даже если тебе 16, даже если тебе 17. Главное, чтобы была нормальная семья».
App Store или Google play. Юные поклонники шоу могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
Екатерина Якубова, участница проекта «Ты супер!»: «Нормальный я человек? Я проснулась в 7 утра!»
В каждой поездке детей ждет не просто развлечение, а настоящий мастер-класс. Сегодня ребята встречаются с олимпийскими чемпионками, пловчихой Комаровой и синхронисткой Шишкиной.
Алла Шишкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию: «Могу показать какие-то элементы, может быть, простейшие. Не уверена, что дети смогут их повторить, но пусть попробуют».
Станислава Комарова, трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр: «Когда речь заходит о детях, которые остались без родителей, для меня лично это было важно, потому что если хоть чуть-чуть, если хоть какую-то маленькую лепту мы можем внести, чтобы им стало легче жить, они больше узнают».
Тренировки по плаванию начинаются на суше с разминки, чтобы мышцы не свело. Музыканты по характеру очень похожи на спортсменов. Участница шоу «Ты супер!» Кристина Коваленко не привыкла жаловаться, хотя вообще о себе ничего не знает.
Кристина Коваленко, участница проекта «Ты супер!»: «Вообще говорят, что мама неизвестно где. Но я знаю, что она умерла».
Обо всех родственниках информация скупая и спутанная. Родители мамы якобы были против союза с ее отцом.
Ольга Губогло, директор школы-интерната города Чадыр-Лунга: «Цыганская кровь все-таки у нее есть. Сказали, что отец вроде не цыган, мама цыганка. Но отец даже не написан в свидетельстве о рождении, в графе „отец“ стоит прочерк».
До 10 лет Кристина росла в цыганском таборе. Это примерные данные, потому что точной информации даже о дате ее рождения нет.
Ольга Губогло: «У нас даже в личном деле есть снимок кисти руки и приблизительный возраст».
Лицо и даже голос мамы словно стерли из памяти, только одно Кристина помнит очень хорошо — постоянные побои, за которые теперь она не держит зла.
Кристина Коваленко: «Я ее настолько люблю, что уже давно простила за миллион ее ошибок».
Сейчас девочка надеется, что ей удастся найти новых родителей, которые будут о ней заботиться и никогда не бросят.
Кристина Коваленко: «Я была бы не против иметь другую семью. Это нормально. Даже если тебе 16, даже если тебе 17. Главное, чтобы была нормальная семья».
App Store или Google play. Юные поклонники шоу могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
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