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  • 09.03, 15:57

Неслыханная щедрость: в Испании школьник раздал товарищам дедушкины сбережения

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Неслыханная щедрость: в Испании школьник раздал товарищам дедушкины сбережения

Неслыханная щедрость: в Испании школьник раздал товарищам дедушкины сбережения

В одной из испанских школ в провинции Барселона преподавателям пришлось собирать у учеников деньги, которые им раздал 10-летний приятель.

Эта история произошла в городе Кальдес-де-Монтбуй. Как передает Daily Mail, 10-летний мальчик раздал одноклассникам 10 тысяч евро, которые его дедушка копил на лекарства и домашнее медицинское оборудование.

Во время обеденного перерыва преподаватели заметили у нескольких ребят в руках банкноты достоинством 100 евро. Дети рассказали, что деньги им дал одноклассник. Мальчик, которого охватил столь неуместный и неожиданный благотворительный порыв, сразу же во всем признался.

Учителя создали в WhatsApp отдельный чат и попросили родителей школьников вернуть деньги. В первом сообщении преподаватели написали: «Если вашему сыну или дочери достались эти деньги, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь со школьной администрацией. Необходимо вернуть более 10 тысяч евро. Мы просим проявить максимум понимания и солидарности. Это не шутка».

Необычная переписка в мессенджере привлекла внимание местной радиостанции. Журналисты повторили призыв в прямом эфире, а обескураженные родители школьников подтвердили, что такой случай действительно произошел. Сообщается, что вернуть удалось большую часть денег. Какую-то часть суммы дети успели потратить на сладости и наклейки.

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