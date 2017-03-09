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  • 09.03, 15:58
Программа для камер наблюдения поможет распознать воров и террористов в толпе. видеонаблюдение, задержание, кражи и ограбления, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Программа для камер наблюдения поможет распознать воров и террористов в толпе

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Программа для камер наблюдения поможет распознать воров и террористов в толпе

Программа для камер наблюдения поможет распознать воров и террористов в толпе

    Сегодня стало известно о задержании налетчиков, которые ворвались в подмосковный магазин, избили продавца и забрали всю выручку. Запись камеры наблюдения помогла сыщикам выйти на след подозреваемых.

    Трое мужчин в капюшонах зашли в продуктовый магазин. Один расплатился за воду, в этот момент двое других перепрыгнули через прилавок, набросились на кассира и забирали содержимое кассы.

    Задержали преступников в том числе благодаря записи камеры наблюдения. И просмотрели ее не только полицейские, но и ученые. При этом последние разобрали поведение грабителей на математические формулы. И создали уникальную компьютерную программу.

    Вскоре скрыться или, например, затеряться в толпе у злоумышленника не получится. Реакция стражей порядка станет практически моментальной. При этом никаких сложных установок, спецприборов или увеличения штата сотрудников для этого не требуется, уверяют ученые. Программа подключается к камерам наблюдения — и в итоге камера сможет сканировать движения каждого человека в потоке и позволит стражам порядка задержать злоумышленников по горячим следам, а в идеале — предотвратить преступление. Например, распознать карманников. Или же моментально считать нестандартное поведение пассажира подземки. Нужно это в первую очередь для предотвращения терактов, говорят ученые.

    Подробности — в репортаже.

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