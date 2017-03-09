Полиция Таиланда нашла ботинок пропавшей москвички-дайверши

Сегодня стали известны некоторые подробности загадочного исчезновения
23-летней россиянки в Таиланде. Следы девушки-дайвера из Москвы теряются на пляже. Полицейские выяснили, что в последний раз Валентину Новожёнову видели в маске и ластах. Позже офицеры нашли одежду девушки.
На суше полицейским помогают волонтеры — опрашивают жителей острова и расклеивают объявления. К поискам присоединились и водолазы. Несколькими группами они уже обследовали пять наиболее популярных мест, где спортсмены и туристы чаще всего совершают погружения, сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа.
В этой загадочной и даже почти мистической истории пропажи москвички Валентины Новожёновой в Таиланде, похоже, появились первые зацепки. Спустя три недели непрекращающихся поисков местным сыщикам удалось выяснить некоторые обстоятельства таинственного происшествия. Теперь в распоряжении правоохранителей есть записи камер наблюдения. Судя по ним, 15 февраля Новожёнова посещала магазин, где продают экипировку для дайверов. К тому же, недалеко от этого магазина, на пляже найден ботинок, принадлежавший пропавшей.
Между тем, в полиции Таиланда, пока не спешат выставлять напоказ улики, но теперь точно известно, откуда стоит начать поиски. Еще одна важная деталь: за день до того, как пришла новость о пропаже Новожёновой, на ее странице в социальных появилась запись о рекордном погружении: «День девятый. Нырнула на 22 метра! Знаю, что могу больше».
На следующий день Новожёнова пропала. Исходя из этого сообщения, можно предположить, что россиянка пыталась погрузиться еще ниже. И не исключено, что именно это обстоятельство могло стать роковым. Ведь занималась молодая женщина одним из опасных видов — фридайвингом. Это когда человек опускается на глубину без кислородных баллонов, используя одну лишь маску. Но, тогда возникает резонный вопрос: неужели Новожёнова могла сделать это в одиночку, и ее никто не подстраховывал?
Первым тревогу забили в отеле. Случилось это 16 февраля. Именно в этот день Новожёнова должна была покинуть номер. Но на ресепшн не явилась. Теперь же ищут ныряльщицу круглосуточно. На суше полицейским помогают волонтеры — опрашивают жителей острова и расклеивают объявления. На воде к поискам присоединились и местные водолазы. Группами они уже обследовали пять самых популярных мест, где спортсмены и туристы чаще всего совершают погружения.
Между тем, это не первый случай, когда наши соотечественники оказываются на грани жизни и смерти, стремясь получить острые ощущения. К примеру, недавняя громкая история спасения Дмитрия Сомова. Он вместе с друзьями решил поплавать с маской и ластами. В итоге мужчины оказались в зоне мощного подводного течения. Троим удалось подплыть к берегу и позвать на помощь. У Сомова получилось лишь уцепиться за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения. Почти сутки от провел в воде. И чудом выжил.
Каким будет финал истории Валентины Новожёновой — вопрос, на которой пока ответа у сыщиков Таиланда нет.
В этой загадочной и даже почти мистической истории пропажи москвички Валентины Новожёновой в Таиланде, похоже, появились первые зацепки. Спустя три недели непрекращающихся поисков местным сыщикам удалось выяснить некоторые обстоятельства таинственного происшествия. Теперь в распоряжении правоохранителей есть записи камер наблюдения. Судя по ним, 15 февраля Новожёнова посещала магазин, где продают экипировку для дайверов. К тому же, недалеко от этого магазина, на пляже найден ботинок, принадлежавший пропавшей.
Между тем, в полиции Таиланда, пока не спешат выставлять напоказ улики, но теперь точно известно, откуда стоит начать поиски. Еще одна важная деталь: за день до того, как пришла новость о пропаже Новожёновой, на ее странице в социальных появилась запись о рекордном погружении: «День девятый. Нырнула на 22 метра! Знаю, что могу больше».
На следующий день Новожёнова пропала. Исходя из этого сообщения, можно предположить, что россиянка пыталась погрузиться еще ниже. И не исключено, что именно это обстоятельство могло стать роковым. Ведь занималась молодая женщина одним из опасных видов — фридайвингом. Это когда человек опускается на глубину без кислородных баллонов, используя одну лишь маску. Но, тогда возникает резонный вопрос: неужели Новожёнова могла сделать это в одиночку, и ее никто не подстраховывал?
Первым тревогу забили в отеле. Случилось это 16 февраля. Именно в этот день Новожёнова должна была покинуть номер. Но на ресепшн не явилась. Теперь же ищут ныряльщицу круглосуточно. На суше полицейским помогают волонтеры — опрашивают жителей острова и расклеивают объявления. На воде к поискам присоединились и местные водолазы. Группами они уже обследовали пять самых популярных мест, где спортсмены и туристы чаще всего совершают погружения.
Между тем, это не первый случай, когда наши соотечественники оказываются на грани жизни и смерти, стремясь получить острые ощущения. К примеру, недавняя громкая история спасения Дмитрия Сомова. Он вместе с друзьями решил поплавать с маской и ластами. В итоге мужчины оказались в зоне мощного подводного течения. Троим удалось подплыть к берегу и позвать на помощь. У Сомова получилось лишь уцепиться за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения. Почти сутки от провел в воде. И чудом выжил.
Каким будет финал истории Валентины Новожёновой — вопрос, на которой пока ответа у сыщиков Таиланда нет.
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