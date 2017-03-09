Не успевшего забрать детей из интерната москвича лишили родительских прав

Лучшие юристы готовы бесплатно оказать помощь электрику из Москвы Виталию Нестерову, которого лишили детей.

Простому электрику сложно обеспечить роскошную жизнь детям, но одежду и игрушки для долгожданных близняшек, Маши и Максима, старался покупать только самые лучшие. Поэтому решение суда лишить его родительских прав, а малышей отдать в другую семью, стало для него настоящим ударом.



Виталию 56 лет. И 30 из них он потратил на то, чтобы стать отцом. Забеременеть у супруги не получалось. 12 попыток ЭКО, но всё безрезультатно. Оставался последний шанс — найти женщину, которая согласится выносить ребенка и, будучи биологической матерью, отдать малыша. Когда Виталий понял, что станет отцом дважды, то не поверил своему счастью. Продал машину, все до копейки тратил на близнецов… Идиллия разрушилась, когда жена вдруг заявила — воспитывать чужих детей она не желает.



Разводиться Виталий не хотел. Обратился к психологами и специалистам органов опеки. Те объяснили: такое часто бывает и чтобы успокоиться и принять малышей, супруге понадобится время. Они же, говорит Виталий, посоветовали отдать близнецов в дом малютки. И он решился на этот сложный шаг. Навещал своих детей чуть ли не каждый день, привозил подарки, сладости. Вместе с директором приюта составил документ, согласно которому должен был забрать Машу и Максима в определенный день. И так получилось, что именно в этот день у его отца, который находился в другом городе, случился инсульт. Ждать сотрудники интерната не стали, несмотря на то, что причины, по которым он нарушил договор, были безусловно вескими. За считаные дни для детей нашли опекунов, а Виталия через суд лишили родительских прав. Он не видел сына и дочь больше года и даже пообщаться с теми людьми, которые сейчас воспитывают Машу и Максима, он не может. Соцработники не дают ему их данных.



Сейчас Виталий пытается обжаловать решение суда. Но юристы говорят: до тех пор, пока супруга препятствует этому, близнецов вряд ли заберут от опекунов, которые намерены в самое ближайшее время удочерить Машу и усыновить Максима.



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