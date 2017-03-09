Глава ПФР Забайкалья отбирала у сотрудников премии и тратила их на праздники

Глава отделения Пенсионного фонда в Забайкалье стала фигурантом уголовного дела.
Главу отделения Пенсионного фонда России по Забайкальскому краю Галину Михайленко подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает «Интерфакс».
По данным следователей, руководитель организации назначала сотрудникам премии, но не выплачивала их. Деньги использовались не по назначению.
СУ СК РФ по Забайкальскому краю: «В течение 2011–2015 годов по приказу управляющей регионального ПФР около 30 работникам пенсионного фонда начислялись премии, которые фактически не выплачивались, а изымались руководством фонда и использовались для проведения праздничных и иных мероприятий».
Также следствию известны случаи, когда Михайленко заставляла подчиненных возвращать уже выплаченные деньги.
В забайкальском отделении ПФР уже прошли обыски, против Галины Михайленко возбуждено уголовное дело.
По данным следователей, руководитель организации назначала сотрудникам премии, но не выплачивала их. Деньги использовались не по назначению.
СУ СК РФ по Забайкальскому краю: «В течение 2011–2015 годов по приказу управляющей регионального ПФР около 30 работникам пенсионного фонда начислялись премии, которые фактически не выплачивались, а изымались руководством фонда и использовались для проведения праздничных и иных мероприятий».
Также следствию известны случаи, когда Михайленко заставляла подчиненных возвращать уже выплаченные деньги.
В забайкальском отделении ПФР уже прошли обыски, против Галины Михайленко возбуждено уголовное дело.
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