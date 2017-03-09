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  • 09.03, 14:26

Глава ПФР Забайкалья отбирала у сотрудников премии и тратила их на праздники

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Глава ПФР Забайкалья отбирала у сотрудников премии и тратила их на праздники

Глава ПФР Забайкалья отбирала у сотрудников премии и тратила их на праздники

Глава ПФР Забайкалья отбирала у сотрудников премии и тратила их на праздники
  • Фото: забрабочий.рф

    • Глава отделения Пенсионного фонда в Забайкалье стала фигурантом уголовного дела.

    Главу отделения Пенсионного фонда России по Забайкальскому краю Галину Михайленко подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает «Интерфакс».

    По данным следователей, руководитель организации назначала сотрудникам премии, но не выплачивала их. Деньги использовались не по назначению.

    СУ СК РФ по Забайкальскому краю: «В течение 2011–2015 годов по приказу управляющей регионального ПФР около 30 работникам пенсионного фонда начислялись премии, которые фактически не выплачивались, а изымались руководством фонда и использовались для проведения праздничных и иных мероприятий».

    Также следствию известны случаи, когда Михайленко заставляла подчиненных возвращать уже выплаченные деньги.

    В забайкальском отделении ПФР уже прошли обыски, против Галины Михайленко возбуждено уголовное дело.

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