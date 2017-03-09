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  • 09.03, 14:26

Путин призвал жестко и бескомпромиссно бороться с терроризмом и экстремизмом

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Путин призвал жестко и бескомпромиссно бороться с терроризмом и экстремизмом

Путин призвал жестко и бескомпромиссно бороться с терроризмом и экстремизмом

Путин призвал МВД активнее бороться с экстремизмом и терроризмом, а также назвал преступниками создателей сайтов, пропагандирующих суицид.

Выступая на заседании коллегии МВД, глава государства отметил, что экстремисты пытаются вовлечь в «деструктивную деятельность» молодых людей, а также обратил внимание на угрозу международного терроризма. Поэтому Путин заявил, что МВД необходимо «действовать жестко и абсолютно бескомпромиссно».

Также Путин обратил внимание на проблему лихачей на дорогах. Для эффективной борьбы с водителями-хамами, по словам президента, необходимы усилия волонтеров и гражданских активистов, передает ТАСС.

Владимир Путин, президент РФ: «Хамство на дорогах, создание угрозы для жизни людей должно пресекаться не только силой закона. Здесь важна принципиальная позиция всего общества. Поэтому прошу активно выстраивать партнерские отношения с волонтерскими объединениями, общественными организациями, гражданскими активистами».

Также Путин отметил, что ведомство «не в полном объеме использует имеющийся потенциал». Так, почти половина преступлений остается нераскрытой.

При этом президент подчеркнул, что число тяжких и особо тяжких преступлений, а также ДТП в России в 2016 году уменьшилось.

Кроме того, Путин поддержал подготовленный в Госдуме законопроект об ужесточении наказания за пропаганду суицида в Интернете и назвал преступниками создателей так называемых групп смерти, сообщает «Интерфакс».

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