Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила «Экологический рейтинг субъектов РФ», составленный по итогам зимы
2016–2017 годов.
Согласно данным рейтинга, в число самых благополучных в плане экологической обстановки регионов вошли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. В десятку лидеров также попали Чувашская Республика, Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский АО, а также Москва и Санкт-Петербург.
Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля»: «Экологический рейтинг Санкт-Петербурга, наряду с Москвой, неуклонно рос последние годы. В обеих столицах многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий и т.д. Даже тема противогололедных реагентов, которая так популярная у СМИ и в жалобах обеспокоенных граждан в зимнее время, прошедшей зимой затрагивалась гораздо реже».
При этом в числе худших регионов, по данным исследования, оказались Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская и Челябинская области, Еврейская АО и Республика Бурятия. А «зоной экологического бедствия» объявлен Красноярск, где действует один из крупнейших в мире алюминиевый завод, расположенный прямо в черте города.
При составлении рейтинга экологи «Зеленого патруля» учитывали состояние воздуха, воды, выбросы вредных веществ в атмосферу, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.
Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля»: «Экологический рейтинг Санкт-Петербурга, наряду с Москвой, неуклонно рос последние годы. В обеих столицах многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий и т.д. Даже тема противогололедных реагентов, которая так популярная у СМИ и в жалобах обеспокоенных граждан в зимнее время, прошедшей зимой затрагивалась гораздо реже».
При этом в числе худших регионов, по данным исследования, оказались Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская и Челябинская области, Еврейская АО и Республика Бурятия. А «зоной экологического бедствия» объявлен Красноярск, где действует один из крупнейших в мире алюминиевый завод, расположенный прямо в черте города.
При составлении рейтинга экологи «Зеленого патруля» учитывали состояние воздуха, воды, выбросы вредных веществ в атмосферу, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.
Комментарии