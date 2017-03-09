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  • 09.03, 14:26
Российско-турецкий форум общественности открывается в Москве. дипломатия, переговоры, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российско-турецкий форум общественности открывается в Москве

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Российско-турецкий форум общественности открывается в Москве

<nobr>Российско-турецкий</nobr> форум общественности открывается в Москве

    В Москве сегодня стартует Российско-турецкий форум общественности, на который собрались дипломаты обеих стран.

    Главной темой переговоров стало взаимодействие России и Турции на уровне гражданского общества. Стороны обсуждают совместные проекты в области искусства, образования, туризма и спорта. Эксперты уже называли этот форум началом «перестройки» отношений между Москвой и Анкарой.

    Любовь Глебова, руководитель Россотрудничества: «Несомненно, это процесс сложный. Но полученный, пусть и негативный, опыт дает возможность по-новому взглянуть на наше взаимодействие, объективно его оценить, исходя из современных реалий, и определить его перспективы и основные направления».

    Форум проходит накануне визита в Москву Реджепа Эрдогана. Завтра турецкий лидер прибудет в российскую столицу для переговоров с Владимиром Путиным.

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