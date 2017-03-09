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  • 09.03, 14:26
Airbus показал летающий автомобиль с пропеллерами. Airbus, автомобили, изобретения, компании, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Airbus показал летающий автомобиль с пропеллерами

4 комментария
Airbus показал летающий автомобиль с пропеллерами

Airbus показал летающий автомобиль с пропеллерами

Airbus показал летающий автомобиль с пропеллерами

    На автосалоне в Женеве представили летающий автомобиль. Это смесь обычной машины и дрона. Сделала его французская компания Airbus.

    У гибрида два сменных модуля — это колеса для передвижения по земле и пропеллеры для полета в воздухе. Принцип работы такой: пассажир указывает в специальном приложении пункт назначения и садится в основу автомобиля, которая представляет собой двухместную капсулу.

    Затем дрон-машина строит маршрут и выбирает, который из них позволит оптимально добираться, — по шоссе или воздуху. Создатели изобретения считают, что аппарат вырулит на обычные дороги через 5–10 лет.

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