Airbus показал летающий автомобиль с пропеллерами

На автосалоне в Женеве представили летающий автомобиль. Это смесь обычной машины и дрона. Сделала его французская компания Airbus.

У гибрида два сменных модуля — это колеса для передвижения по земле и пропеллеры для полета в воздухе. Принцип работы такой: пассажир указывает в специальном приложении пункт назначения и садится в основу автомобиля, которая представляет собой двухместную капсулу.



Затем дрон-машина строит маршрут и выбирает, который из них позволит оптимально добираться, — по шоссе или воздуху. Создатели изобретения считают, что аппарат вырулит на обычные дороги через 5–10 лет.