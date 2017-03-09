Послом ЧМ-2018 станет дирижер Валерий Гергиев

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Санкт-Петербурге представят посла чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в будущем году. Им станет знаменитый дирижер Валерий Гергиев.
Церемония проходит на городском стадионе, где заложили памятный знак. И сегодня же начался обратный отсчет еще одного первенства — ровно через 100 дней стартует Кубок конфедераций. Матчи примут в четырех российских городах: Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
Игры пройдут на современных стадионах. Например, «Казань Арена» установила несколько рекордов. Там смонтировали самый большой в мире медиафасад площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Во всех городах сегодня пройдут специальные акции, посвященные первенству.
Игры пройдут на современных стадионах. Например, «Казань Арена» установила несколько рекордов. Там смонтировали самый большой в мире медиафасад площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Во всех городах сегодня пройдут специальные акции, посвященные первенству.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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