В Москве у безработного угнали Lexus

Заявление о пропаже дорогостоящей иномарки с одной из подземных парковок в Москве подал
37-летний москвич.
Безработный 37-летний москвич рассказал в полиции об угоне с подземной парковки на Ходынском бульваре автомобиля Lexus LX 570.
ГУ МВД Москвы: «В полицию с заявлением обратился житель столицы. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 15:30 до 17:00 с подземной парковки по адресу Ходынский б-р, д. 4 неизвестный совершил хищение автомашины и скрылся».
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», пострадавший оценил ущерб в 3 миллиона рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
ГУ МВД Москвы: «В полицию с заявлением обратился житель столицы. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 15:30 до 17:00 с подземной парковки по адресу Ходынский б-р, д. 4 неизвестный совершил хищение автомашины и скрылся».
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», пострадавший оценил ущерб в 3 миллиона рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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