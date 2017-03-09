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  • 09.03, 14:26

В Москве у безработного угнали Lexus

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В Москве у безработного угнали Lexus

В Москве у безработного угнали Lexus

Заявление о пропаже дорогостоящей иномарки с одной из подземных парковок в Москве подал 37-летний москвич.

Безработный 37-летний москвич рассказал в полиции об угоне с подземной парковки на Ходынском бульваре автомобиля Lexus LX 570.

ГУ МВД Москвы: «В полицию с заявлением обратился житель столицы. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 15:30 до 17:00 с подземной парковки по адресу Ходынский б-р, д. 4 неизвестный совершил хищение автомашины и скрылся».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», пострадавший оценил ущерб в 3 миллиона рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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