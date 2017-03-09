В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года

Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года, сообщили в Гидрометцентре РФ.

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Гидрометцентр РФ: «На метеостанции ВДНХ, по данным на 11:00, 9 марта, воздух прогрелся до плюс 5,9 градуса».



В метеослужбе отметили, что до этого самым теплым днем года было 1 марта. Тогда столбик термометра поднялся до 5,7 градуса выше нуля. А рекорд для 9 марта был зафиксирован в 2015 году. Температура тем днем составил плюс 9,1 градуса.