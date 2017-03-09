#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 12:56

В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года

комментировать

В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года

В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года

Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Гидрометцентр РФ: «На метеостанции ВДНХ, по данным на 11:00, 9 марта, воздух прогрелся до плюс 5,9 градуса».

В метеослужбе отметили, что до этого самым теплым днем года было 1 марта. Тогда столбик термометра поднялся до 5,7 градуса выше нуля. А рекорд для 9 марта был зафиксирован в 2015 году. Температура тем днем составил плюс 9,1 градуса.

Новости по теме

Весна-2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru