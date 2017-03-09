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  • 09.03, 12:55

Конкурсантка «Ты супер!» поразила Юрия Стоянова пронзительным исполнением песни «Городок»

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Конкурсантка «Ты супер!» поразила Юрия Стоянова пронзительным исполнением песни «Городок»

Конкурсантка «Ты супер!» поразила Юрия Стоянова пронзительным исполнением песни «Городок»

Конкурсантка «Ты супер!» поразила Юрия Стоянова пронзительным исполнением песни «Городок»

Каждый день у конкурсантов проекта НТВ «Ты супер!» расписан по минутам: занятия по вокалу и школьной программе, спорт, культурные мероприятия и экскурсии по Москве. Чтобы добиваться успехов в учёбе и творчестве наравне с другими участниками, 15-летней Арианне Литовченко из Республики Татарстан приходится прикладывать больше усилий, чем остальным.

Девушка слабо видит, но обладает удивительными вокальными данными. Однако мечтает она вовсе не об известности и славе. В своём первом интервью Арианна призналась, что преодолела волнение и выступила на большой сцене, чтобы её увидел только один человек. В свидетельстве о рождении девушки стоит прочерк в графе «отец». Возможно, среди зрителей НТВ будет и он.

Чтобы по-отечески поддержать конкурсантку, на съёмки проекта приехал народный артист, актёр театра и кино Юрий Стоянов. Для Арианны было очень важно почувствовать, что у неё есть опора. Композиция, которую исполнила участница, очень растрогала актера.

Юрий Стоянов: «С этой песней в моей жизни многое связано. Не хочу быть сентиментальным и подробно объяснять, что именно. Эта замечательная девушка спела её чисто, нежно и, главное, искренне. Знаете, есть такое понятие как сценическое обаяние. Так вот, у Арианны это сценическое обаяние присутствует на все сто процентов, она так хороша, когда поёт».

Увидеть выступление Арианны Литовченко в шоу «Ты супер!» можно в эту субботу, 11 марта, в 20:00 на НТВ. Прямо сейчас вы можете принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Скачать приложение «Ты супер!» можно в App Store и Google play.

Музыкальное шоу выходит в партнёрстве с Международным информационным агентством и радио Sputnik.

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