Конкурсантка «Ты супер!» поразила Юрия Стоянова пронзительным исполнением песни «Городок»

Каждый день у конкурсантов проекта НТВ «Ты супер!» расписан по минутам: занятия по вокалу и школьной программе, спорт, культурные мероприятия и экскурсии по Москве. Чтобы добиваться успехов в учёбе и творчестве наравне с другими участниками,
15-летней Арианне Литовченко из Республики Татарстан приходится прикладывать больше усилий, чем остальным.
Девушка слабо видит, но обладает удивительными вокальными данными. Однако мечтает она вовсе не об известности и славе. В своём первом интервью Арианна призналась, что преодолела волнение и выступила на большой сцене, чтобы её увидел только один человек. В свидетельстве о рождении девушки стоит прочерк в графе «отец». Возможно, среди зрителей НТВ будет и он.
Чтобы по-отечески поддержать конкурсантку, на съёмки проекта приехал народный артист, актёр театра и кино Юрий Стоянов. Для Арианны было очень важно почувствовать, что у неё есть опора. Композиция, которую исполнила участница, очень растрогала актера.
Юрий Стоянов: «С этой песней в моей жизни многое связано. Не хочу быть сентиментальным и подробно объяснять, что именно. Эта замечательная девушка спела её чисто, нежно и, главное, искренне. Знаете, есть такое понятие как сценическое обаяние. Так вот, у Арианны это сценическое обаяние присутствует на все сто процентов, она так хороша, когда поёт».
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Музыкальное шоу выходит в партнёрстве с Международным информационным агентством и радио Sputnik.
Чтобы по-отечески поддержать конкурсантку, на съёмки проекта приехал народный артист, актёр театра и кино Юрий Стоянов. Для Арианны было очень важно почувствовать, что у неё есть опора. Композиция, которую исполнила участница, очень растрогала актера.
Юрий Стоянов: «С этой песней в моей жизни многое связано. Не хочу быть сентиментальным и подробно объяснять, что именно. Эта замечательная девушка спела её чисто, нежно и, главное, искренне. Знаете, есть такое понятие как сценическое обаяние. Так вот, у Арианны это сценическое обаяние присутствует на все сто процентов, она так хороша, когда поёт».
караоке-акции «Ты супер!». Скачать приложение «Ты супер!» можно в App Store и Google play.
Музыкальное шоу выходит в партнёрстве с Международным информационным агентством и радио Sputnik.
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