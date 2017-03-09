НТВ покажет «Наше счастливое завтра»

Премьера от создателей «Ленинграда 46»: НТВ готовит к показу многосерийный художественный фильм «Наше счастливое завтра». В главных ролях сериала заняты такие известные артисты, как Илья Носков («Шахта», «Одна ночь любви», «Великая»), Ольга Павловец («Ленинград 46»), Юлия Ауг («Екатерина», «Метод», «Мастер и Маргарита»), Мария Луговая («Охота на дьявола», «Бесы»), а также Алексей Серебряков («Левиафан», «Метод») и другие. Сериал охватывает 30-летний период с 1963 по 1993 годы — от зарождения подпольного цехового бизнеса в СССР до его исчезновения.

97 НТВ

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Герои фильма — молодые люди, рожденные в годы войны, полные надежд и веры в счастливое будущее. Один из них — Пётр Луговой (Илья Носков), простой, но талантливый парень из небогатой семьи. Поехав вместе с друзьями в Ленинград, он случайно сталкивается со студенткой-журналисткой Марианной Станкевич (Ольга Павловец). И эта встреча становится для него судьбоносной. Чтобы завоевать сердце девушки, Луговой встает на смертельно опасный путь подпольного бизнеса и становится цеховиком. Марианна — девушка из «приличной семьи», собирается стать знаменитой журналисткой. Сама она безответно влюблена в журналиста-международника Александра Переверзева (Кирилл Рубцов). Еще один герой истории — подающий большие надежды молодой физик Владлен Хромов (Андрей Некрасов) — мечтает о космосе. Он влюблен в Станкевич. Другая студентка Ольга Кленовская (Мария Луговая) одержима идеями об идеальном мире, где нет места лжи, корысти и подлости. А Валентин Козырев (Евгений Миллер) стремится стать выдающимся пианистом, но обстоятельства вынуждают его стать вором-карманником…



Прошли годы. В конце 1960-х Луговой организовывает цех по пошиву, и вскоре его «империя» разрастается до масштабов страны. Но это так и не приводит его к заветной цели. Его Марианна замужем за физиком Хромовым и все еще влюблена в Переверзева. Ольга Кленовская идет работать в ОБХСС после ареста отца и смерти матери. Она оказывается в Ростове, где успешно раскрывает дела, связанные с хищениями социалистической собственности. Ольга хочет подобраться к своему главному врагу — цеховику Луговому. А несостоявшийся карманник Козырев все глубже погружается в криминальную среду, попадая в банду Мельникова (Алексей Серебряков).



За эти тридцать лет повествования меняется страна и жизнь ее граждан — от хрущевской «оттепели» до брежневского «застоя», от горбачевской «перестройки» до расстрела Белого дома. Вместе со страной меняются и герои. Судьба будет постоянно их сталкивать между собой, они пройдут через множество испытаний — через любовь и ненависть, через дружбу и предательство, но каждый из них будет верить, что когда-нибудь наступит его личное, счастливое завтра.