В Санкт-Петербурге может появиться памятник поребрику и бордюру

В Санкт-Петербурге собираются возвести памятник, который положит конец лингвистическому спору двух столиц о поребрике и бордюре. Эту идею всерьез обсуждают городские общественники. Они считают, что монумент сгладит лингвистический спор между двумя столицами.

Настоящий петербуржец произносит слово «поребрик» с гордостью, ведь, выговаривая его, он встает на защиту прекрасного русского существительного, несправедливо обвиненного, загнанного в регионализмы и притесняемого в медиапространстве. Настоящее, как и прошлое поребрика, безупречно. Лингвисты подтверждают, что это слово древнее, совершенно точно появилось оно до XIV века и всегда использовалось как термин. Для тех, кто понимает, об этом свидетельствует как отсутствие перехода «э» в «о», так и сам способ словообразования. Так что по звучанию поребрик не так благороден, как иностранный бордюр, но совершенно точно родовитее.



Как выяснил корреспондент НТВ Илья Федосов, сохранились редкие кадры, запечатлевшие появление поребрика на свет. Конечно, в документах он зовется иначе. В былые времена новорожденного оформляли как «камень бортовой ГОСТ 666681», а сейчас обезличили совсем и называют «изделие из природного камня», что существенно облегчает жизнь людям, живущим на середине пути от Москвы до Петербурга. Собственно, сама идея поставить памятник поребрику задумана как примиряющая.



Макет был создан давно, идея правильной цветовой дифференциации пришла несколько позже. По задумке создателей, это двойной монумент. Предполагается, что один экземпляр будет установлен в Московском районе Петербурга, а второй — на Ленинградском проспекте в Москве. Но появление любого памятника подразумевает заслуги. И тут поребрику есть чем гордиться. Без поребриков газоны и тротуары просто бы размыло дождями, поребрик вы всегда найдете на любой открытке с видами Петербурга, а установить его не так просто, как кажется. Для этого требуется подушка из специального бетона.



С погружением в поребриковедение можно узнать много интересного. Во-первых, даже в Петербурге укладчиков этого элемента называют бордюрщиками, вероятно, чтобы уберечь дорожников от артикуляционного стресса. Во-вторых, примерно треть московских бордюров по происхождению поребрики, потому что они появились на свет на петербургских камнерезных предприятиях. И здесь все как у людей. Рождается камень петербургским поребриком, а чуть устроится в столице — сразу становится бордюром.