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  • 09.03, 12:55

В Госдуме возмущены «голословными» заявлениями США о нарушении РФ договора о РСМД

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В Госдуме возмущены «голословными» заявлениями США о нарушении РФ договора о РСМД

В Госдуме возмущены «голословными» заявлениями США о нарушении РФ договора о РСМД

В Госдуме заявили, что РФ не нарушала свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), а США выступают с бездоказательными обвинениями.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что США и раньше выступали с подобными обвинениями, однако так и не смогли привести ни одного факта.

Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам: «Мы уже не первый раз слышим только набор обычных обвинений о, якобы, нарушении Россией договора о РСМД. Но — ни одного факта при этом! Естественно возникает вопрос о политической ангажированности подобных заявлений».

При этом он подчеркнул, что серьезная политика предполагает наличие доказательств и конструктива, передает «Интерфакс».

В свою очередь Андрей Красов назвал заявления Пентагона голословными и обвинил НАТО в размещении военных у границ России, сообщает РИА Новости.

Андрей Красов, первый замглавы комитета Госдумы по обороне: «Делать такие голословные заявления, что именно Российская Федерация размещает ракеты и может представлять угрозу объектам НАТО… Ну давайте вспомним, как НАТО приблизилось к нашим границам. Разве мы обещали, что НАТО ни на дюйм не приблизится к границам РФ? Разве не натовские батальоны размещены в Прибалтике, в Польше?»

Напомним, ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов США Пол Сельва, выступая в Конгрессе, обвинил Россию в нарушении договора о РСМД от 1987 года. Генерал заявил, что Россия нарушает «дух и цели» договора, развертывая запрещенные ракеты. К обвинениям присоединился и Госдеп США.

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