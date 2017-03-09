В Подмосковье может быть введен карантин из-за птичьего гриппа

Россельхознадзор ведет расследование о причинах возникновения птичьего гриппа в Московской области. По его итогам ведомство может рекомендовать властям региона ввести карантин.
Юлия Мелано, пресс-секретарь ведомства: «Сейчас мы ведем консультации, в том числе с учеными. Нужно провести расследование ситуации. Пока оно не проведено, делать заявления преждевременно».
По словам представителя Россельхознадзора, на расследование ситуации со вспышкой птичьего гриппа в Подмосковье уйдут одна-две недели. Мелано также рассказала, что на данный момент выявлены три вспышки птичьего гриппа на предприятиях в Сергиево-Посадском и Щелковском районах. Все они локализованы, угрозы распространения заболевания нет, передает РИА Новости.
Тем не менее ситуация с птичьим гриппом в Московской области оказалась самой тяжелой из всех регионов страны, а в условиях сезонности, с появлением перелетных птиц, она может ухудшиться, добавила представитель ведомства.
Напомним, на прошлой неделе ГУ МЧС по региону сообщило об очаге птичьего гриппа в подмосковной деревне Березняки Сергиево-Посадского муниципального района. В главном управлении ветеринарии по Московской области сообщили о необходимости уничтожения более 150 птиц, зараженных птичьим гриппом. Всего с начала месяца в регионе зафиксированы три вспышки заболевания.
По словам представителя Россельхознадзора, на расследование ситуации со вспышкой птичьего гриппа в Подмосковье уйдут одна-две недели. Мелано также рассказала, что на данный момент выявлены три вспышки птичьего гриппа на предприятиях в Сергиево-Посадском и Щелковском районах. Все они локализованы, угрозы распространения заболевания нет, передает РИА Новости.
Тем не менее ситуация с птичьим гриппом в Московской области оказалась самой тяжелой из всех регионов страны, а в условиях сезонности, с появлением перелетных птиц, она может ухудшиться, добавила представитель ведомства.
Напомним, на прошлой неделе ГУ МЧС по региону сообщило об очаге птичьего гриппа в подмосковной деревне Березняки Сергиево-Посадского муниципального района. В главном управлении ветеринарии по Московской области сообщили о необходимости уничтожения более 150 птиц, зараженных птичьим гриппом. Всего с начала месяца в регионе зафиксированы три вспышки заболевания.
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