Европа обогнала Россию по показателям младенческой смертности

В Минздраве заявили, что показатели по младенческой смертности в РФ ниже, чем в странах Европы.
В Министерстве здравоохранения России привели сравнительные данные по показателям младенческой смертности в России и Европе, сообщает РИА Новости.
Минздрав РФ: «Показатель младенческой смертности в Еврорегионе ВОЗ составляет по последним доступным данным 6,64 на 1000 родившихся живыми, при том что в нашей стране он равен 6,0 по итогам 2016 года, а по данным января 2017 года — 5,1. При этом в 53 из 85 регионов этот показатель в январе 2017 года был ниже пяти».
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что результаты по снижению женской и младенческой смертности достигаются в том числе благодаря строительству новейших перинатальных центров в российских регионах. Путин был автором идеи о создании сети перинатальных центров по всей стране. Планируется, что к 2018 году в России таких клиник будет 94.
Минздрав РФ: «Показатель младенческой смертности в Еврорегионе ВОЗ составляет по последним доступным данным 6,64 на 1000 родившихся живыми, при том что в нашей стране он равен 6,0 по итогам 2016 года, а по данным января 2017 года — 5,1. При этом в 53 из 85 регионов этот показатель в январе 2017 года был ниже пяти».
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что результаты по снижению женской и младенческой смертности достигаются в том числе благодаря строительству новейших перинатальных центров в российских регионах. Путин был автором идеи о создании сети перинатальных центров по всей стране. Планируется, что к 2018 году в России таких клиник будет 94.
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