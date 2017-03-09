Жительницу Тольятти забили до смерти за жульничество в карточной игре

Правоохранители Самарской области разбираются в обстоятельствах гибели женщины, которая погибла после карточной игры.
Преступление произошло в подъезде одного из домов на улице Голосова, что в центре Тольятти. Как сообщается на сайте регионального управления МВД, потерпевшая во время застолья играла в карты с соседом, через некоторое время хозяин квартиры заподозрил гостью в жульничестве и попросил удалиться. Между ними разгорелся конфликт, в результате которого горожанин избил свою знакомую.
Женщину нашли без сознания в подъезде, у нее была серьезная травма головы, выжить пострадавшей не удалось. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции, изъяты вещественные доказательства, взяты показания у жильцов соседних квартир. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.
Женщину нашли без сознания в подъезде, у нее была серьезная травма головы, выжить пострадавшей не удалось. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции, изъяты вещественные доказательства, взяты показания у жильцов соседних квартир. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.
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