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  • 09.03, 12:56

Жительницу Тольятти забили до смерти за жульничество в карточной игре

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Жительницу Тольятти забили до смерти за жульничество в карточной игре

Жительницу Тольятти забили до смерти за жульничество в карточной игре

Правоохранители Самарской области разбираются в обстоятельствах гибели женщины, которая погибла после карточной игры.

Преступление произошло в подъезде одного из домов на улице Голосова, что в центре Тольятти. Как сообщается на сайте регионального управления МВД, потерпевшая во время застолья играла в карты с соседом, через некоторое время хозяин квартиры заподозрил гостью в жульничестве и попросил удалиться. Между ними разгорелся конфликт, в результате которого горожанин избил свою знакомую.

Женщину нашли без сознания в подъезде, у нее была серьезная травма головы, выжить пострадавшей не удалось. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции, изъяты вещественные доказательства, взяты показания у жильцов соседних квартир. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.

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