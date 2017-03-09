«Рособоронэкспорт» прокомментировал запрет на сотрудничество с Пентагоном

В «Рособоронэкспорте» объяснили суть объявленного сегодня в США решения запретить Пентагону контракты с российской госкомпанией.
По словам официального представителя «Росборонэкспорта», этот запрет Пентагону был введен уже давно. О новых ограничениях речи не идет, передает РИА Новости.
Официальный представитель «Росборонэкспорта»: «Дело в том, что этот запрет Пентагону введен уже давно и не снимался. Сегодня о нем вспомнили в виде уточнения потому, что в США утверждали программу финансирования Пентагона до осени 2017-го».
Напомним, ранее стало известно, что Палата представителей США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год. В документе, в частности, говорится о запрете на контракты с «Росборонэкспортом». Проект поддержал 371 конгрессмен, против выступили 48.
Официальный представитель «Росборонэкспорта»: «Дело в том, что этот запрет Пентагону введен уже давно и не снимался. Сегодня о нем вспомнили в виде уточнения потому, что в США утверждали программу финансирования Пентагона до осени 2017-го».
Напомним, ранее стало известно, что Палата представителей США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год. В документе, в частности, говорится о запрете на контракты с «Росборонэкспортом». Проект поддержал 371 конгрессмен, против выступили 48.
Комментарии