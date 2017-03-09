#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 12:55

«Рособоронэкспорт» прокомментировал запрет на сотрудничество с Пентагоном

2 комментария

«Рособоронэкспорт» прокомментировал запрет на сотрудничество с Пентагоном

«Рособоронэкспорт» прокомментировал запрет на сотрудничество с Пентагоном

В «Рособоронэкспорте» объяснили суть объявленного сегодня в США решения запретить Пентагону контракты с российской госкомпанией.

По словам официального представителя «Росборонэкспорта», этот запрет Пентагону был введен уже давно. О новых ограничениях речи не идет, передает РИА Новости.

Официальный представитель «Росборонэкспорта»: «Дело в том, что этот запрет Пентагону введен уже давно и не снимался. Сегодня о нем вспомнили в виде уточнения потому, что в США утверждали программу финансирования Пентагона до осени 2017-го».

Напомним, ранее стало известно, что Палата представителей США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год. В документе, в частности, говорится о запрете на контракты с «Росборонэкспортом». Проект поддержал 371 конгрессмен, против выступили 48.

Новости по теме

Санкции против РФ и ответные меры

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru