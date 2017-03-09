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  • 09.03, 12:55

Фальшивого Джастина Бибера задержали по обвинению в педофилии

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Фальшивого Джастина Бибера задержали по обвинению в педофилии

Фальшивого Джастина Бибера задержали по обвинению в педофилии

В Австралии по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним задержали 42-летнего мужчину, выдавашего себя за популярного певца Джастина Бибера.

Австралиец создал в Сети фейковую страницу и от имени популярного среди подростков певца Джастина Бибера просил несовершеннолетних поклонников присылать ему откровенные фотографии. Для общения с подростками из разных стран мужчина использовал различные онлайн-платформы, в том числе Facebook и Skype. В полиции сообщили, что на данный момент фальшивому Биберу предъявлено 931 обвинение в преступлениях сексуального характера.

Джон Роуз, инспектор полиции, штат Квинсленд: «Тот факт, что так много детей могли всерьез поверить, что они общаются со знаменитостью, подчеркивает необходимость серьезного обдумывания методов, с помощью которых мы обучаем наших детей безопасности в Сети».

По словам инспектора, помимо обвинений в сексуальном домогательстве к несовершеннолетним, мужчине также предъявлены обвинения в трех изнасилованиях. Сообщается, что суд над обвиняемым пройдет в Брисбене 6 апреля, передает ВВС.

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