В Петербурге таксист потребовал с иностранца 16 тысяч рублей за 20-минутную поездку

Правоохранители Северной столицы разбираются в истории с таксистом, который хотел получить с иностранного туриста 16 тысяч рублей за поездку до гостиницы.
Как сообщается на сайте ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, накануне днем иностранец вызвал машину, чтобы добраться от Зимнего дворца до отеля на Стартовой улице. За оказанную услугу водитель требовал с пассажира 16 тысяч рублей. При этом таксист выдал мужчине квитанцию на оплату, заблокировал его в авто и не выпускал до тех пор, пока тот не рассчитается.
Расстояние от Зимнего дворца до Стартовой улицы оставляет примерно 20 километров, в среднем такая поездка занимает порядка 20 минут. Полиция устанавливает все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Расстояние от Зимнего дворца до Стартовой улицы оставляет примерно 20 километров, в среднем такая поездка занимает порядка 20 минут. Полиция устанавливает все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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