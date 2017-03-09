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  • 09.03, 11:24

Индия выдвинула России условия по совместной работе над новым истребителем

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Индия выдвинула России условия по совместной работе над новым истребителем

Индия выдвинула России условия по совместной работе над новым истребителем

В Минобороны Индии заявили, что готовы продолжить совместную с Россией работу над производством боевого истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Однако для этого российская сторона должна передать индийской все технологии, которые впоследствии помогут в работе над собственным индийским самолетом нового поколения.

Как пишет газета Times of India со ссылкой на высокопоставленные источники в Минобороны, таким образом Индия надеется избежать ошибок, допущенных при заключении контракта по поставке истребителей Су-30МКИ.

Источник в Минобороны Индии: «Хотя большая часть из 272 Су-30 (к на вооружение уже приняты 240 самолетов), законтрактованных в России, были произведены индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited, в целом это было „отверточное производство“. HAL до сих пор не может производить Су-30 самостоятельно».

На этот раз, отмечает источник, «„на высшем уровне“ принято решение избежать такого сценария». Поэтому для дальнейшей совместной работы с Россией Нью-Дели выдвигает два ключевых условия. Во-первых, технологии должны быть переданы в масштабах, достаточных для того, чтобы страна могла в будущем самостоятельно модернизировать истребители. Во-вторых, передача технологий должна помочь Индии в производстве собственного среднего истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Россия и Индия подписали соглашение о совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA в 2007 году. Согласно договоренностям, стартовым заказчиком этого самолета должны стать ВВС Индии. В дальнейшем истребитель будет поставляться третьим странам, передает ТАСС.

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