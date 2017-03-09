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  • 09.03, 11:24

Тело самоубийцы нашли на козырьке подъезда жилого дома в Москве

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Тело самоубийцы нашли на козырьке подъезда жилого дома в Москве

Тело самоубийцы нашли на козырьке подъезда жилого дома в Москве

По факту обнаружения тела женщины на юге Москвы проводится доследственная проверка.

Тело 55-летней женщины нашли на козырьке одного из подъездов жилого дома по улице Мусы Джалиля в городе Москве. Следователи сообщили, что травмы на теле погибшей характерны для падения с высоты.

СК РФ по Москве: «По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством».

Организована доследственная проверка инцидента. На месте работают оперативники, опрашиваются очевидцы.

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