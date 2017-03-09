Тело самоубийцы нашли на козырьке подъезда жилого дома в Москве

По факту обнаружения тела женщины на юге Москвы проводится доследственная проверка.
Тело 55-летней женщины нашли на козырьке одного из подъездов жилого дома по улице Мусы Джалиля в городе Москве. Следователи сообщили, что травмы на теле погибшей характерны для падения с высоты.
СК РФ по Москве: «По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством».
Организована доследственная проверка инцидента. На месте работают оперативники, опрашиваются очевидцы.
СК РФ по Москве: «По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством».
Организована доследственная проверка инцидента. На месте работают оперативники, опрашиваются очевидцы.
Комментарии