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  • 09.03, 11:24
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Романтическая комедия «Любовь с ограничениями» выходит в прокат

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Романтическая комедия «Любовь с ограничениями» выходит в прокат

Романтическая комедия «Любовь с ограничениями» выходит в прокат

    Сегодня в широкий прокат выходит российский фильм «Любовь с ограничениями». Главные роли исполнили Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Алексей Чадов, Алексей Воробьёв и другие известные актеры.

    Комедийная мелодрама рассказывает о молодом человеке, который решил притвориться инвалидом, чтобы получить выгодную должность. Необходимость передвигаться в коляске заставляет главного героя по-другому взглянуть на мир.

    Обманщик оказывается перед сложным выбором: с одной стороны — ложь, работа в офисе и постоянные вечеринки, с другой — честность и настоящая любовь. Что победит — совесть или стремление подняться по карьерной лестнице? Смотрите «Любовь с ограничениями» в кинотеатрах, а после проката кинокартину покажет телеканал НТВ.

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