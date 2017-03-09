Романтическая комедия «Любовь с ограничениями» выходит в прокат

Сегодня в широкий прокат выходит российский фильм «Любовь с ограничениями». Главные роли исполнили Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Алексей Чадов, Алексей Воробьёв и другие известные актеры.
Комедийная мелодрама рассказывает о молодом человеке, который решил притвориться инвалидом, чтобы получить выгодную должность. Необходимость передвигаться в коляске заставляет главного героя по-другому взглянуть на мир.
Обманщик оказывается перед сложным выбором: с одной стороны — ложь, работа в офисе и постоянные вечеринки, с другой — честность и настоящая любовь. Что победит — совесть или стремление подняться по карьерной лестнице? Смотрите «Любовь с ограничениями» в кинотеатрах, а после проката кинокартину покажет телеканал НТВ.
Обманщик оказывается перед сложным выбором: с одной стороны — ложь, работа в офисе и постоянные вечеринки, с другой — честность и настоящая любовь. Что победит — совесть или стремление подняться по карьерной лестнице? Смотрите «Любовь с ограничениями» в кинотеатрах, а после проката кинокартину покажет телеканал НТВ.
Комментарии