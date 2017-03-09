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  • 09.03, 11:24

В Крыму сотрудница полиции насмерть сбила велосипедистку

2 комментария

В Крыму сотрудница полиции насмерть сбила велосипедистку

В Крыму сотрудница полиции насмерть сбила велосипедистку

В Нижегородском районе Крыма сотрудница полиции насмерть сбила велосипедистку. По факту ДТП проводится служебная проверка.

По данным пресс-службы местного МВД, вечером 7 марта 28-летняя сотрудница правоохранительных органов на автомобиле Lifan сбила 19-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде в попутном направлении. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что в случае, если вина их коллеги будет доказана, она будет уволена из органов внутренних дел, а ее непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

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