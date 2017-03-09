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  • 09.03, 11:24

В Астрахани прокуратура добивается закрытия гостиницы, где погибла семья с ребенком

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В Астрахани прокуратура добивается закрытия гостиницы, где погибла семья с ребенком

В Астрахани прокуратура добивается закрытия гостиницы, где погибла семья с ребенком

В Астрахани прокуратура добивается закрытия гостиницы, где погибла семья с ребенком
  • Фото: tripmapia.ru

    • Проверка показала, что вентиляция в гостинице была смонтирована с нарушениями — постояльцы отравились угарным газом.

    Иск о запрете работы гостиницы «Кристалл», где были найдены тела семейной пары с ребенком, направлен в Ленинский районный суд Астрахани, сообщает «Интерфакс».

    Юлия Свитина, представитель прокуратуры Астраханской области: «Установлено, что в ряде гостиничных номеров отсутствует воздушная тяга газовых котлов, используемых для водонагревания. В результате попадания продуктов горения в гостиничный номер от отравления газом погибли три постояльца».

    Тела трех человек — мужчины, женщины и ребенка — были найдены администратором гостиницы 8 марта. Семья въехала в номер накануне. Смерть постояльцев наступила от отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти не нашли.

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