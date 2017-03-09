Возвращение к мирной жизни: в Алеппо заработал общественный транспорт

Российские военные провели в Алеппо 6 гуманитарных акций. Местным жителям раздали горячую еду. Горожане продолжают восстанавливать дома и налаживать быт. Еще одним признаком возвращения мирной жизни стал заработавший общественный транспорт. На улицах вновь появились автобусы. Пока их очень мало, потому что боевики уничтожили большую часть автопарка.

В Алеппо все городские автобусы традиционно зеленого цвета. Внутри не то что свободных мест нет, там настоящая давка. Люди признаются, что для них автобус — не только один из видов общественного транспорта, это еще и символ возвращения к мирной жизни.



Галия Аль-Свед, местная жительница: «Я живу возле нашей знаменитой цитадели. Тогда в центре города все контролировали боевики, а сейчас я снова могу прийти на остановку, сесть в автобус и поехать к маме на другой конец города. Вот только очень долго приходится ждать автобуса».



Жители Алеппо очень любят свои автобусы. Проезд стоит менее 4 рублей. Для многих людей это единственный доступный способ передвижения по городу. В условиях боев эти машины еще являлись и желанным трофеем. Транспорт в городе использовали в качестве самодельной баррикады, потому в каждой части Алеппо можно увидеть то, что когда-то было гордостью автопарка, в некоторых местах цепочка из разграбленных и расстрелянных автобусов тянется на несколько километров. Настоящие кладбища уничтоженных машин.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, из 510 автобусов, ходивших в Алеппо до войны, ездить могут лишь 104. Западные страны уже давно применяют санкции против Сирии. Запчастей для пассажирского транспорта не достать. Сирийские мастера проявляют чудеса находчивости, пытаясь собрать из трех разломанных машин хотя бы одну.