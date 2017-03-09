В России резко вырос спрос на валютные кредиты

У граждан России возобновился интерес к валютным кредитам.
Как следует из статистики ЦБ, в январе этого года население взяло у банков более 8 миллиардов рублей в иностранной валюте, тогда как в январе 2016 года таких займов в общей сложности насчитывалось лишь 5,5 миллиарда. Если раньше подавляющее число таких ссуд приходилось на Москву, то сейчас стали активно набирать регионы.
Эксперты, опрошенные газетой «Известия», объясняют такой ощутимый всплеск, во-первых, очень низким показателем прошлого года, во-вторых, укреплением рубля.
Эксперты, опрошенные газетой «Известия», объясняют такой ощутимый всплеск, во-первых, очень низким показателем прошлого года, во-вторых, укреплением рубля.
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