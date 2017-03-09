Белоруссия запретила ввоз птицы из Московской области

Белоруссия с 8 марта запретила ввоз в республику птицы из Московской области России
из-за зарегистрированного там случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
В Минсельхозпроде Беларуссии приняли решение о запрете поставок мяса птицы из Московской области на основании информации Роспотребнадзора и Россельхознадзора, сообщается на сайте белорусского ведомства.
Ранее Белоруссия ввела аналогичный запрет на ввоз птицы из ряда регионов стран Европы, Прибалтики и Украины.
На прошлой неделе ГУ МЧС по региону сообщило об очаге птичьего гриппа в подмосковной деревне Березняки Сергиево-Посадского муниципального района. В главном управлении ветеринарии по Московской области добавили, что в ближайшие дня санитарным врачам предстоит уничтожить более 150 птиц, зараженных птичьим гриппом, передает РИА Новости.
Ранее Белоруссия ввела аналогичный запрет на ввоз птицы из ряда регионов стран Европы, Прибалтики и Украины.
На прошлой неделе ГУ МЧС по региону сообщило об очаге птичьего гриппа в подмосковной деревне Березняки Сергиево-Посадского муниципального района. В главном управлении ветеринарии по Московской области добавили, что в ближайшие дня санитарным врачам предстоит уничтожить более 150 птиц, зараженных птичьим гриппом, передает РИА Новости.
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