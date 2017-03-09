В Таиланде нашли следы пропавшей дайверши из Москвы

Полиция Таиланда обнаружила следы пропавшей на острове Тао
23-летней россиянки Валентины Новоженовой.
Сотрудники полиции сообщили, что обнаружили запись с камеры наблюдения одного из местных магазинов от 15 февраля, на которой видно, как девушка проходит мимо магазина с ластами для фридайвинга в руках. Позже на расположенном неподалеку пляже полицейские нашли ботинок, по имеющейся информации, принадлежавший россиянке. Фото найденной обуви уже отправлено родственникам Новоженовой для опознания, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По словам одного из полицейских, ведущих расследование, после обнаружения видеозаписи и обуви девушки сектор поиска значительно сузился, и у правоохранителей появилась надежда в ближайшее время выяснить, что произошло с российской туристкой.
Напомним, 23-летняя россиянка, отдыхавшая в одном из отелей на острове Тао, пропала в середине февраля. 16 февраля девушка должна была сдать ключи и выехать из отеля, однако не сделала этого. Позже в ее номере были обнаружены личные вещи, паспорт и телефон. Не было только полотенца и снаряжения для фридайвинга, которым занималась туристка. В своей последней записи в соцсети «ВКонтакте», сделанной 14 февраля, россиянка рассказала, что совершила рекордное для нее погружение. «День девятый. Нырнула на 22 метра! Знаю, что могу больше», — написала она.
По словам одного из полицейских, ведущих расследование, после обнаружения видеозаписи и обуви девушки сектор поиска значительно сузился, и у правоохранителей появилась надежда в ближайшее время выяснить, что произошло с российской туристкой.
Напомним, 23-летняя россиянка, отдыхавшая в одном из отелей на острове Тао, пропала в середине февраля. 16 февраля девушка должна была сдать ключи и выехать из отеля, однако не сделала этого. Позже в ее номере были обнаружены личные вещи, паспорт и телефон. Не было только полотенца и снаряжения для фридайвинга, которым занималась туристка. В своей последней записи в соцсети «ВКонтакте», сделанной 14 февраля, россиянка рассказала, что совершила рекордное для нее погружение. «День девятый. Нырнула на 22 метра! Знаю, что могу больше», — написала она.
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