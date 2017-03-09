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  • 09.03, 09:53

В Россию из Таиланда возвращается наказанная за кормление рыб туристка

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В Россию из Таиланда возвращается наказанная за кормление рыб туристка

В Россию из Таиланда возвращается наказанная за кормление рыб туристка

Россиянка, задержанная в Таиланде за кормление рыб в запретной зоне, возвращается на родину.

Как передает РИА Новости, Ольга Смирнова, которую в феврале полиция Таиланда схватила и отправила в камеру за кормление рыб в запретной зоне у острова Рача, отправляется в Россию чартерным рейсом.

Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке: «Россиянка Ольга Смирнова, которую 6 марта суд провинции Пхукет приговорил к штрафу в размере 1000 бат (28 долларов), сегодня отправляется домой чартерным рейсом из Бангкока».

Ранее местное издание Phuket Gazette сообщало, что туристке не пришлось платить штраф в размере 28 долларов, к которому ее приговорили. Судья решил вместо штрафа засчитать ей как тюремное заключение 2 дня, проведенные в камере временного содержания при полицейском участке.

Из-за этой истории с задержанием и судом Смирнова пропустила свой обратный рейс, но российскому посольству удалось договориться с авиаперевозчиком. Женщина прилетит другим чартерным рейсом той же авиакомпании без доплаты.

Кормление рыб в районе, где растут кораллы, в Таиланде карается штрафом в размере 3 тысяч долларов и тюремным заключением сроком на один год.

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