СМИ: китайцы сделают беспилотник-невидимку и дрон для ближнего космоса

В прессе появилась информация о ведущихся в Поднебесной разработках новой техники, которую можно будет использовать в ближнем околоземном пространстве.
Электронная версия газеты China Daily сообщает, что в КНР начали делать военный беспилотный летательный аппарат с применением технологии радиолокационной малозаметности. Кроме того, китайские специалисты занялись производством дрона для полетов в ближнем околоземном пространстве.
По данным издания, проектами занимается «Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности» (CASIC), которая является крупнейшим в стране изготовителем ракетной техники.
Вэй Иинь, заместитель генерального директора «Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности»: «Компания сосредоточила свое внимание на разработке малозаметного беспилотника с высокой продолжительностью полета, а также аппарата для полетов в околоземном космическом пространстве. Этот проект является составной частью стратегии корпорации».
Издание не приводит ни тактико-технические характеристики беспилотников, ни сроки разработки моделей, ни другие детали проекта.
По данным издания, проектами занимается «Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности» (CASIC), которая является крупнейшим в стране изготовителем ракетной техники.
Вэй Иинь, заместитель генерального директора «Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности»: «Компания сосредоточила свое внимание на разработке малозаметного беспилотника с высокой продолжительностью полета, а также аппарата для полетов в околоземном космическом пространстве. Этот проект является составной частью стратегии корпорации».
Издание не приводит ни тактико-технические характеристики беспилотников, ни сроки разработки моделей, ни другие детали проекта.
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