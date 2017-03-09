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  • 09.03, 09:53

СМИ: китайцы сделают беспилотник-невидимку и дрон для ближнего космоса

2 комментария

СМИ: китайцы сделают беспилотник-невидимку и дрон для ближнего космоса

СМИ: китайцы сделают <nobr>беспилотник-невидимку</nobr> и дрон для ближнего космоса

В прессе появилась информация о ведущихся в Поднебесной разработках новой техники, которую можно будет использовать в ближнем околоземном пространстве.

Электронная версия газеты China Daily сообщает, что в КНР начали делать военный беспилотный летательный аппарат с применением технологии радиолокационной малозаметности. Кроме того, китайские специалисты занялись производством дрона для полетов в ближнем околоземном пространстве.

По данным издания, проектами занимается «Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности» (CASIC), которая является крупнейшим в стране изготовителем ракетной техники.

Вэй Иинь, заместитель генерального директора «Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности»: «Компания сосредоточила свое внимание на разработке малозаметного беспилотника с высокой продолжительностью полета, а также аппарата для полетов в околоземном космическом пространстве. Этот проект является составной частью стратегии корпорации».

Издание не приводит ни тактико-технические характеристики беспилотников, ни сроки разработки моделей, ни другие детали проекта.

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