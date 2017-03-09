Хабаровские охотоведы разбираются в истории с нападениями тигров на собак

Охотоведы обследуют хабаровский поселок, где тигрица с двумя тигрятами нападает на собак.
Из Хабаровского края в Минприроды РФ направлен запрос на отлов тигрицы с двумя детенышами, которые были замечены в поселке Кутузовка района имени Лазо. Сообщается, что в этих местах хищница и тигрятами нападает на собак.
Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды РФ по Хабаровскому краю: «Тигрица и два тигренка регулярно приходят в поселок. Тигрята уже подросшие, им больше года. Известно о трех собаках, которых они утащили. Мы направили запрос на отлов тигров в Минприроды РФ, ждем ответ. Будет разрешение — будем отлавливать».
По информации РИА Новости, в поселок выехала группа охотоведов, чтобы обследовать территорию. Амурский тигр занесен в Красную книгу, он считается одним из самых редких хищников на планете. Звери живут в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.
Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды РФ по Хабаровскому краю: «Тигрица и два тигренка регулярно приходят в поселок. Тигрята уже подросшие, им больше года. Известно о трех собаках, которых они утащили. Мы направили запрос на отлов тигров в Минприроды РФ, ждем ответ. Будет разрешение — будем отлавливать».
По информации РИА Новости, в поселок выехала группа охотоведов, чтобы обследовать территорию. Амурский тигр занесен в Красную книгу, он считается одним из самых редких хищников на планете. Звери живут в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.
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