Противницы Трампа нестандартно отметили 8 Марта

В
Нью-Йорке активистки движения «Женский марш» — того самого, которое собрало многомиллионные митинги против Трампа сразу после его инаугурации, — напомнить о проблемах гендерного неравенства и провели акцию «День без женщин».
В России отмечали 8 Марта, в Америке решили провести день без женщин. Не то чтобы совсем без них, такое вряд ли вообще возможно, но в Международный женский день некоторые американки объявили забастовку — не пошли на работу и отказались заниматься домашними делами, но при этом они и не отдыхали, а вышли на улицы, чтобы показать, что дамы хоть и считаются слабым полом, на деле сила за ними.
Участница демонстрации: «Мы пришли, чтобы поддержать наши права, права женщин во всем мире. И я хочу показать моей дочери, что у нее есть голос, использовать его — это конституционное право в Америке, которое мы никому не отдадим».
Нынешнюю акцию организовали те же движения и группы, что стояли за «Маршем женщин» в Вашингтоне в январе этого года. Его провели на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, большинство лозунгов было адресовано новому президенту США. Сейчас получилась такая же картина. Официально заявлено, что демонстрации призваны подчеркнуть важную роль женщин в обществе, но на деле многие опять протестуют против действий нынешнего главы Белого дома.
Алекс Кларк, участница демонстрации: «Очень важно именно сейчас показать, что многие не согласны с действиями администрации в Вашингтоне. Мы хотим, чтобы там услышали наши голоса. И участие в этой демонстрации — прекрасная возможность это сделать».
Патриция Смит, участница демонстрации: «Я пришла отстаивать права женщин и хочу показать, что я — одна из тех, кто выступает против политики Белого дома в отношении женщин».
В Нью-Йорке митингующие в какой-то момент попытались прорваться к зданию Trump International Hotel & Tower, чтобы там высказать свое недовольство «45-м номером», как прозвали президента США протестующие, но особо горячих тут же задержала полиция. Похожие акции прошли и в десятках других американских городов. Правда, все они были не очень многочисленные. В будний день, каким 8 марта является в Америке, большинство женщин явно предпочло работать.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, масштабы нынешних митингов и демонстраций заметно отличались от январских. Не каждая американка может позволить себе даже на один день отказаться от работы, поэтому многие окрестили эту акцию не «Днем без женщин», а «Днем без привилегированных женщин».
Участница демонстрации: «Мы пришли, чтобы поддержать наши права, права женщин во всем мире. И я хочу показать моей дочери, что у нее есть голос, использовать его — это конституционное право в Америке, которое мы никому не отдадим».
Нынешнюю акцию организовали те же движения и группы, что стояли за «Маршем женщин» в Вашингтоне в январе этого года. Его провели на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, большинство лозунгов было адресовано новому президенту США. Сейчас получилась такая же картина. Официально заявлено, что демонстрации призваны подчеркнуть важную роль женщин в обществе, но на деле многие опять протестуют против действий нынешнего главы Белого дома.
Алекс Кларк, участница демонстрации: «Очень важно именно сейчас показать, что многие не согласны с действиями администрации в Вашингтоне. Мы хотим, чтобы там услышали наши голоса. И участие в этой демонстрации — прекрасная возможность это сделать».
Патриция Смит, участница демонстрации: «Я пришла отстаивать права женщин и хочу показать, что я — одна из тех, кто выступает против политики Белого дома в отношении женщин».
В Нью-Йорке митингующие в какой-то момент попытались прорваться к зданию Trump International Hotel & Tower, чтобы там высказать свое недовольство «45-м номером», как прозвали президента США протестующие, но особо горячих тут же задержала полиция. Похожие акции прошли и в десятках других американских городов. Правда, все они были не очень многочисленные. В будний день, каким 8 марта является в Америке, большинство женщин явно предпочло работать.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, масштабы нынешних митингов и демонстраций заметно отличались от январских. Не каждая американка может позволить себе даже на один день отказаться от работы, поэтому многие окрестили эту акцию не «Днем без женщин», а «Днем без привилегированных женщин».
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