Лечение с риском для здоровья: жители уральского города боятся ходить в больницу

В городе Аше Челябинской области в катастрофическом состоянии находится здание местной поликлиники. И внешне, и по техническому состоянию оно больше напоминает сарай. Пациенты, пришедшие сюда лечиться, вполне могут покалечиться, а медперсонал и вовсе рискует жизнью, целыми днями работая в ветхом сооружении. Чиновники собирались перевести поликлинику в другое здание, однако предложение забуксовало.

Местные жители поначалу говорить о наболевшем не смели, чтобы и эту поликлинику не закрыли. Если это произойдет, тогда лечиться придется на другом конце города.



Владимир Сентябов: «Здесь много пожилых людей, они туда не наездятся. Это сразу будет смертность большая. Здесь они хоть уколы делают».



Скрывать проблемы стало бессмысленно, когда кто-то из приезжих не удержался и сфотографировал интерьеры районной здравницы. Снимок, как это бывает, шокировал жителей мегаполисов и разлетелся по Сети.



Ольга Курчатова, начальник управления здравоохранения Ашинского района Челябинской области: «Действительно здание старое, существует с момента основания лечебного учреждения и действительно требует переезда».



Точный возраст здания в местном управлении здравоохранения не называют, чтобы окончательно не напугать пациентов. Как выяснила корреспондент Ольга Зенкова, капитального ремонта здесь ни разу не проводили. С годами все удобства превратились в неудобства. И, пожалуй, нигде так не боятся гриппа, как в Аше. За больницей закреплены 65 тысяч жителей. В разгар эпидемии поликлиника может просто не выдержать наплыва пациентов. В коридорах посетители предпочитают не толпиться, а врачи постоянно оглядываются, чтобы ничего на голову не упало. Складывается впечатление, что здесь вообще все держится только на энтузиазме медиков.



Ашинские чиновники хоть и лечатся в другом месте, о проблеме знают. Медикам даже предлагали переехать в местный профилакторий, которому всего-то 50 лет. Открыть поликлинику в новом здании местные власти обещали еще полтора года назад, но воз и ныне там. Правда, сказать, что чиновники совсем ничего не делают для больницы, тоже будет несправедливо. В этом году, например, в рамках косметического ремонта заменили входную дверь.



Главный врач негодует. На ремонт здания профилактория, куда до сих пор планируется переезд, из местного бюджета выделили больше 20 миллионов рублей, но потратить их медики не могут. Подрядчик, выигравший тендер, скрылся, испугавшись масштаба работ. Пока продолжается судебная тяжба, приходится работать с тем, что есть. Кроме двери, в старой поликлинике заменили несколько досок в полу и кран в кабинете заведующей.