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  • 09.03, 08:22

Иномарка и машина коммунальщиков устроили смертельное ДТП на МКАД

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Иномарка и машина коммунальщиков устроили смертельное ДТП на МКАД

Иномарка и машина коммунальщиков устроили смертельное ДТП на МКАД

На Московской кольцевой автодороге 2 человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком коммунальной службы.

Трагедия случилась на западе МКАД около 3:00. На 59-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги столкнулись Chevrolet и грузовой автомобиль коммунальщиков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной ГАИ, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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