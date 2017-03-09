Иномарка и машина коммунальщиков устроили смертельное ДТП на МКАД

На Московской кольцевой автодороге 2 человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком коммунальной службы.
Трагедия случилась на западе МКАД около 3:00. На 59-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги столкнулись Chevrolet и грузовой автомобиль коммунальщиков.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной ГАИ, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной ГАИ, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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