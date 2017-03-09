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  • 09.03, 08:22
Мать с двумя детьми сгорели в доме под Иркутском. Иркутская область, дети и подростки, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мать с двумя детьми сгорели в доме под Иркутском

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Мать с двумя детьми сгорели в доме под Иркутском

Мать с двумя детьми сгорели в доме под Иркутском

Мать с двумя детьми сгорели в доме под Иркутском

    Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Иркутской области.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, трагедия произошла в селе Захал Эхирит-Булагатского района. Пожар в бревенчатом доме начался около 6:00 по местному времени (1:00 по Москве). В этот момент в здании находились мать и трое детей.

    От запаха гари проснулся 11-летний мальчик, разбудил младшего брата и кинулся в соседний дом, стоявший на этом же участке. Там спали парализованный отец и две сестры. Вместе с 16-летней девочкой школьник вернулся к горящему дому. Сестра разбила окно и проникла в помещение, но в дыму не смогла отыскать родных и вернулась на улицу.

    Вскоре после этого в пристройке обрушилась крыша, пламя быстро охватило помещение. В результате погибли 37-летняя женщина, ее 18-летняя дочь и 8-летний сын. Остальные члены семьи не пострадали, с ними сейчас работают психологи. Предполагается, что возгорание случилось из-за короткого замыкания. Обстоятельства трагедии выясняют эксперты и дознаватели.

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