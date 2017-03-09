Москвич скончался во время ледового марафона на Байкале

35-летний мужчина умер во время Байкальского ледового марафона. По предварительным данным, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.
Трагедия произошла 7 марта. Медики боролись за жизнь участника из Москвы, но спасти его не смогли. Точные причины смерти установит вскрытие.
Байкальский ледовый марафон проходил в рамках международного фестиваля «Зимниада-2017». Этот забег считается одной из самых сложных гонок на выносливость в мире. На старт вышли 200 бегунов из 32 стран мира.
Безопасность на марафоне обеспечивали кареты скорой помощи и медицины катастроф. Перед забегом участники прошли обязательное полное медицинское обследование, отмечает ТАСС.
Ранее во время другого соревнования «Зимниады» — альпинистского восхожденияна берегу Байкала — сорвалась со скалы и погибла 27-летняя девушка. Следственные органы проводят в связи со случившимся проверку.
Байкальский ледовый марафон проходил в рамках международного фестиваля «Зимниада-2017». Этот забег считается одной из самых сложных гонок на выносливость в мире. На старт вышли 200 бегунов из 32 стран мира.
Безопасность на марафоне обеспечивали кареты скорой помощи и медицины катастроф. Перед забегом участники прошли обязательное полное медицинское обследование, отмечает ТАСС.
Ранее во время другого соревнования «Зимниады» — альпинистского восхожденияна берегу Байкала — сорвалась со скалы и погибла 27-летняя девушка. Следственные органы проводят в связи со случившимся проверку.
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