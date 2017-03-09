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  • 09.03, 08:22

Тысячи жителей Дюссельдорфа эвакуируют из-за бомбы времен войны

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Тысячи жителей Дюссельдорфа эвакуируют из-за бомбы времен войны

Тысячи жителей Дюссельдорфа эвакуируют <nobr>из-за</nobr> бомбы времен войны

Планы жителей Дюссельдорфа, что на западе Германии, нарушила американская бомба. Снаряд времен Второй мировой войны нашли на улице Теодорштрассе.

По информации газеты Rheinische Post, 500-я бомба обнаружена во время строительных работ. В радиусе километра от опасной находки перекрыты все улицы. Кроме того, остановлено движение по подъездной дороге к аэропорту Дюссельдорфа, водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Власти Дюссельдорфа объявили масштабную эвакуацию. Сообщается, что в безопасное место сегодня перевезут 8 тысяч жителей города.

В Германии подобные страшные находки периодически напоминают о страшной войне. В середине февраля неразорвавшуюся 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой обнаружили вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне. Снаряд находился в городе Кельстербахе, который граничит с территорией крупнейшей в стране воздушной гавани.

Вокруг места обнаружения боеприпаса была установлена 700-метровая зона безопасности. В нее попали приют для беженцев, гостиница, участок автодороги, железнодорожные пути и многочисленные здания.

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